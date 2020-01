Tosun moet Crystal Palace helpen, Llonch kan naar Girona

Op 1 januari gaat de transfermarkt weer open en er zijn genoeg ploegen in Europa die gaten in de defensie moeten dichten of juist een goaltjesdief nodig hebben. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Interesse voor Jensen, rustig begin FC Utrecht

Waar vorig jaar Riechedly Bazoer werd ingevlogen naar La Manga, is het dit jaar vooralsnog relatief stil bij FC Utrecht op het gebied van transfers. Alleen Patrick Joosten is op huurbasis vertrokken naar Sparta.

Ook David Jensen vertrekt naar alle waarschijnlijkheid. Hij hoefde niet mee naar La Manga omdat de club hem de ruimte bood om een nieuwe club te vinden. Voor Jensen is interesse uit Nederland, Denemarken, Noorwegen en de Verenigde Staten. Zowel speler als club houden de optie open of hij op huurbasis of permanent vertrekt.

Trainer John van den Brom verwacht nog wel wat mutaties in zijn selectie. ,,Ik denk wel dat er nog wat gaat gebeuren bij ons. Een aantal jongens heeft minder perspectief en wil liever spelen en dat begrijp ik volledig. Constant maken we de afweging of we daarin meegaan of niet. Maar niemand hoeft weg”, aldus Van den Brom, die samen met technisch directeur Jordy Zuidam ook potentiële versterkingen bespreekt. ,,Dat is ook beleid op de lange termijn. Je kijkt ook over dit seizoen heen: wat willen we dan? Is het zinvol om daar nu al op in te spelen of juist te wachten tot het einde van het seizoen? Maar als er deze winter niemand bijkomt, is het ook goed. Dan zal je mij niet horen.”

Willem II dreigt Llonch te verliezen

Pol Llonch lijkt op het punt te staan om de verrassende nummer vier van de eredivisie, Willem II, te verlaten. De middenvelder zou volgens het Spaanse RAC1 akkoord zijn met Girona, maar Willem II wil Llonch niet zomaar laten gaan.



Girona staat momenteel op de elfde plaats in de Segunda Division, het tweede niveau in Spanje. Llonch werd vorig seizoen gratis overgenomen van het Poolse Wisla Krakow en werd een belangrijke waarde bij Willem II. In het verleden kwam hij al uit voor Girona.

Volledig scherm Pol Llonch © BSR Agency

Tosun moet Crystal Palace aan doelpunten helpen

Volledig scherm Cenk Tosun © AP Crystal Palace krijgt de komende maanden de beschikking over de Turkse aanvaller Cenk Tosun, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Everton. De 28-jarige Tosun kwam in de eerste seizoenshelft weinig aan spelen toe bij de tweede club van Liverpool.



Crystal Palace staat negende in de Premier League, met drie punten meer dan Everton. De ploeg heeft na Watford het laagste aantal gemaakte doelpunten: negentien.



Voor zijn komst naar Everton, waar Marcel Brands technisch directeur is, speelde Tosun in eigen land voor Besiktas en Gaziantepspor. Daarvoor stond hij onder contract bij Eintracht Frankfurt.



Bij Everton werd onlangs de Italiaan Carlo Ancelotti aangesteld als trainer.

Koeman blijft enige gegadigde voor Barça

Ernesto Valverde staat al lang onder druk bij FC Barcelona, maar hij krijgt volgens het Spaanse Cadena Ser de kans om het tot het einde van het seizoen uit te zitten. In de zomer moet de Spanjaard wel vertrekken en er is maar één mogelijke vervanger: Ronald Koeman. Voor voorzitter Josep Bartomeu is dat namelijk de enige naam die in zijn hoofd zit. De bondscoach van het Nederlands elftal zou dan na het EK de overstap moeten maken. Het is niet voor het eerst dat Koeman in verband wordt gebracht met Barcelona. Er staat zelfs een speciale clausule in het contract van de bondscoach.

Väisänen vanwege EK weg bij bij FC Den Bosch

Leo Väisänen zit zondag niet in de wedstrijdselectie van FC Den Bosch voor de uitwedstrijd tegen NEC. De 22-jarige Finse verdediger maakt zich op voor een winterse transfer. De Bosschenaren zijn al rond met een buitenlandse club, die uitkomt op het hoogste niveau. Het wachten is nog op een persoonlijk akkoord van de Fin met zijn nieuwe club.

Väisänen kwam in de zomer van 2018 over van RoPS en kwam sindsdien tot 45 competitieduels voor FC Den Bosch. Daarin was hij zes keer trefzeker. ,,Met het EK 2020 in het vooruitzicht wil ik mezelf op een hoger niveau in de kijker spelen bij de bondscoach. FC Den Bosch gunt mij die stap en geeft mij alle ruimte om de onderhandelingen af te ronden”, laat de verdediger weten op de clubsite.

Volledig scherm Leo Väisänen. © BSR Agency

Giroud rond met Internazionale

Olivier Giroud wordt mogelijk ploeggenoot van Stefan de Vrij bij Internazionale. Volgens Sky Sports-verslaggever Gianluca di Marzio is de Italiaanse topclub persoonlijk al rond met de 33-jarige spits die mag vertrekken bij Chelsea. De transfersom is nog wel een struikelblok. Chelsea zou minimaal 8 miljoen euro willen zien voor de Fransman. Inter vindt 5 miljoen wel genoeg voor een speler wiens contract komende zomer afloopt.

Volledig scherm Olivier Giroud. © AFP

West Ham aast op Fellaini

Marouane Fellaini keert mogelijk terug in de Premier League. Trainer David Moyes wil de 32-jarige Belg naar West Ham United halen, zo meldt Sky Sports. Fellaini speelt sinds de winter van 2019 in China voor Shandong Luneng, waar hij nog tot eind 2021 onder contract staat.

Het zou de derde keer zijn dat Moyes de middenvelder aantrekt. In 2008 haalde Schot hem al van Standard Luik naar Everton. Vijf jaar later nam hij Fellaini mee naar Manchester United.

Ook Gedson Fernandes is op weg naar West Ham. Het 21-jarige talent van Benfica wordt waarschijnlijk gehuurd (voor anderhalf jaar) met een optie tot koop.

Volledig scherm Marouane Fellaini juicht nadat hij heeft gescoord voor Shandong Luneng. © AFP

Ajax presenteert Babel

Ryan Babel wordt vandaag gepresenteerd bij Ajax. De Amsterdammers zijn deze winter daarmee klaar op de transfermarkt. Lees hier meer.

Volledig scherm Ryan Babel. © Pim Ras Fotografie

Bordeaux haalt dure aanvaller Oudin

Bordeaux heeft zich versterkt met Rémi Oudin. De 23-jarige vleugelaanvaller komt over van Stade Reims. Volgens L’Equipe betaalt Bordeaux liefst tien miljoen euro voor Oudin, die daarmee de op één na duurste aankoop uit de clubgeschiedenis is. Alleen voor Yoann Gourcuff, die in 2009 voor 13,5 miljoen euro van AC Milan werd overgenomen, betaalden de Fransen ooit meer.