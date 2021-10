Tovenaar Ngonge trekt FC Groningen uit moeras; zegereeks AZ ten einde

Een crisis dreigde bij FC Groningen, maar dankzij een wonderschone treffer van Cyril Ngonge viel er eindelijk weer een feestje te vieren in het Noorden. Nota bene AZ, de ploeg in vorm, werd met 2-0 verslagen.

De woorden van Danny Buijs na het slechte duel bij Sparta Rotterdam galmden afgelopen week nog wel even na in Groningen. Snoeihard was de trainer in zijn commentaar over de ‘houdinkjes, gebaartjes en weerwoordjes’ van enkele spelers. Dit gedrag zou niet vaker geaccepteerd worden, zei de oefenmeester, en daarmee daalde de al lage gevoelstemperatuur in het Noorden nog een stukje verder richting nul.

Namen noemde Buijs niet, maar de waarschuwende vinger gold gek genoeg in ieder geval voor een van de weinige spelers die dit seizoen indruk maakt in Groningen. Met inmiddels zes treffers is Cyril Ngonge niet alleen topscorer en hoop in bange dagen van FC Groningen, maar ook een speler waar de technische staf veel energie in moet steken om hem bij de les te houden.

Desondanks hoefde de 21-jarige Belg niet te vrezen voor zijn basisplaats. Ngonge barst namelijk van het talent, zo liet hij dit seizoen al meermaals zien. En na het duel tegen AZ van zondagavond hoeft daarover niemand meer te twijfelen. Wie na de eerste speelronde beweerde dat het doelpunt van het jaar al was gemaakt door Jørgen Strand Larsen (omhaal tegen SC Cambuur) heeft ongelijk. Ngonge maakte zondag een nog veel mooier doelpunt.

Met een geniaal hakje, uit de lucht genomen achter zijn eigen lichaam langs, bracht hij FC Groningen op voorsprong tegen AZ, alsof een jonge Rafael van der Vaart zich weer even over de Nederlandse velden bewoog. Het surplus aan techniek liet directe tegenstander Owen Wijdal naar een antwoord zoeken, want met zijn linker kan Ngonge blijkbaar toveren. In het lelijke seizoen van FC Groningen tot nu toe zorgt het talent voor een ongekende schoonheid.

En AZ was weer eens het slachtoffer van een wereldgoal, nadat eerder Rai Vloet (Heracles) en Olivier Boscagli (PSV) een kunstwerkje afleverden tegen de Alkmaarders. De ploeg van trainer Pascal Jansen kan ongetwijfeld ook de goal van Ngonge wel waarderen, maar zal ook de moppers hebben vanwege de kansen die het onbenut liet. Zo raakte Evangelos Pavlidis de lat en werd een inzet op het nippertje van de lijn gehad.

Het overwicht van AZ ten spijt in de Euroborg, de thuisploeg kreeg in de tweede helft toch nogmaals de handen op elkaar. Damil Dankerlui vond achter Bruno Martins Indi de ruimte waar Michael de Leeuw wel raad mee wist, waardoor de spits van FC Groningen dit seizoen eindelijk van de nul af is.

En zo kwam er een einde aan een zegereeks van vijf voor AZ, inclusief Europese wedstrijden. Dat gebeurde nota bene door een laagvlieger, waar de crisis na serie van acht wedstrijden zonder overwinning op de loer lag. De Alkmaarders zullen de wedstrijd daarom snel willen vergeten, terwijl deze bij FC Groningen juist de geschiedenisboeken ingaat. Niet omdat met 2-0 gewonnen, maar vanwege de magische linker van Cyril Ngonge.

