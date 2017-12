Trainer Henk Fraser stopt na dit seizoen bij Vitesse

Na technisch directeur Mohammed Allach, tussentijds vertrokken naar Maccabi Haifa in Israël, eist de verhouding met de commissarissen Valeri Oyf en (in mindere mate) Yevgeni Merkel zo een tweede kopstuk in de top van Vitesse. Kern van het probleem is de inmenging van de Russen met het technische beleid, tot aan de speelstijl en opstelling toe. Dat heeft meerdere malen tot irritatie geleid bij Fraser. Fraser heeft onlangs een gesprek gehad met Oyf en Merkel. Daarin is de lucht geklaard. Maar de trainer ziet desondanks geen perspectief om verder te gaan in Arnhem.

Onder leiding van Fraser heeft Vitesse de grootste triomf in het 125-jarige bestaan gevierd. De club won in april voor het eerst een prijs in het Nederlandse voetbal: de KNVB-beker. In de competitie eindigde Vitesse vorig jaar knap als vijfde.



Door de bekerzege maakte Vitesse dit seizoen de groepsfase van de Europa League mee. Daarin werd de Arnhemse club in een poule met Lazio Roma, OGC Nice en Zulte Waregem teleurstellend laatste. In de competitie zakte de club de laatste maanden ver terug in niveau. Vitesse staat nu op de zevende plaats in de eredivisie.