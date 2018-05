Trainer René Hake 'pislink' na afgang Cambuur

Martijn Bartho sprak van een afgang. ,,Ik heb er eigenlijk geen woorden voor wat ons is overkomen'', zei hij op VI.nl. ,,We moeten ons helemaal kapot schamen met zijn allen.''



Trainer René Hake was zelfs 'pislink'. ,,Ik heb de jongens gewaarschuwd, dat zij in de tweede helft alles of niets zouden gaan spelen. Daar moesten we tegen gewapend zijn, nou, je hebt het gezien. Ik ben heel boos, pislink. Tegelijkertijd probeer ik vooral te kijken naar waarom dit fout is gegaan, want ik ben geen supporter maar trainer. We wonnen geen duels, geen tweede ballen, ik heb de jongens geprobeerd naar voren te schreeuwen en met wissels geprobeerd wat te doen. Ik heb na afloop in de kleedkamer gezegd dat dit belachelijk en onwaardig is. Een schande dat dit ons overkomt.''