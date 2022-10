Trainer Ricardo Moniz zwaar gestraft voor statement tegen racisme in Hongarije

Afgelopen zaterdag stapte Ricardo Moniz het veld in nadat een vol uitvak van tegenstander Honvéd continu apengeluiden aan het maken was wanneer de zwarte spelers van Zalaegerszegi TE aan de bal kwamen. ,,Ik heb de vierde official een paar keer gevraagd om dit te stoppen”, legde Moniz al eerder aan deze krant uit. ,,Maar hij hoorde niks, zei hij. Toen ben ik twee meter het veld in gaan staan. Daarvoor kreeg ik rood van de scheidsrechter. Mijn hele groep stond achter mij.”

Er hing de 58-jarige trainer een schorsing van een maand tot twee jaar boven het hoofd. Sportdirecteur Attila Dragóner van Zalaegerszegi TE baalt van de beslissing, zo laat hij via de officiële kanalen van de club weten. ,,We betreuren het dat Ricardo Moniz de komende vier wedstrijden niet op de bank kan zitten, maar ik kan wel zeggen dat de spelers en de staf van de club achter de hoofdtrainer staan en we geloven dat we hier uit zullen komen.”

Moniz mist nu de laatste vier wedstrijden van het seizoen. Ook het duel met Ferencváros, waar hij tien jaar terug werkte, gaat aan zijn neus voorbij.

Het was niet voor het eerst in zijn carrière dat Moniz te maken kreeg met racisme in een stadion. Drie jaar geleden was hij trainer van Excelsior toen Ahmad Mendes Moreira van het veld stapte na oerwoudgeluiden vanaf de tribunes bij FC Den Bosch.