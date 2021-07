‘Trainer’ Tadic nog altijd verliefd: ‘Ajax is top 10 van Europa, alles is speciaal aan de club’

Ergens op een markt in Servië ontstond ooit de onvoorwaardelijke liefde van Dusan Tadic voor Ajax. Als kleine jongen zag hij tussen tricots van Real Madrid en Barcelona een replicashirt hangen van de Amsterdamse club, die in die periode zijn laatste Champions League won. Ooit speel ik voor Ajax, nam hij zich toen al voor. Tijden veranderden, maar het gevoel bleef. En dat gevoel weerhield Tadic onlangs zelfs van een overstap naar AC Milan. Toch bepaald geen kleine club, dichter bij zijn thuisland, veel te winnen en spelend in de Champions League bovendien. Maar nee, hij verlaat Ajax niet.