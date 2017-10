‘Trainer van Ajax ligt altíjd onder een vergrootglas’

Groenendijk waarschuwt spelers: ADO onder vergrootglas

14:41 Nu ADO Den Haag heeft te kampen met blessures en schorsingen kan het morgenavond in de uitwedstrijd tegen VVV bewijzen dat het dit seizoen over een brede selectie beschikt. ,,Ik heb altijd gezegd dat we meer basisspelers hebben’’, aldus trainer Fons Groenendijk. ,,Prima, dan mogen die het morgen laten zien.’’