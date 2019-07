Trainerswissel bij Eindhoven: Ernie Brandts vervangt David Nascimento

Franse Go A­head-spits koestert nummer 8, uit liefde

9:00 Antoine Rabillard draagt rugnummer 8, in plaats van 9, maar daar moeten de fans van Go Ahead Eagles zich niet door laten misleiden. ,,Ik ben een typische centrumspits; obsessed with the goal”, benadrukte de Fransman na het oefenduel met Anorthosis Famagusta (1-1). Daarin maakte hij zijn eerste officiële minuten in het roodgeel, sinds hij zijn tweejarige contract heeft ondertekend.