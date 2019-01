Trainingskamp Ajax: achtbanen, ‘showpotjes’ en Scooby Doo

OrlandoEen trainingskamp is voor Ajax zwoegen en zweten. Maar óók werken aan de teambuilding en ontspanning. In Orlando, de pretparkhoofdstad van de VS, kan dat perfect. Tamelijk anoniem ook nog eens. Een sfeerimpressie.

Door Daniël Dwarswaard



Matthijs de Ligt zit even bij te komen op een bankje. Hij is net met een gelukkige prijswinnaar in de achtbaan geweest. De attractie heeft de beste jongen zelf uitgekozen. De Ligt trekt even daarvoor een moeilijk gezicht, maar stapt daarna wel opgewekt met de Amerikaanse knul in het karretje voor een rit op volle snelheid. Even eerder heeft de captain van Ajax nog ietwat ongemakkelijk geposeerd met tekenfilmfiguren Spongebob, Kung Fu Panda en Scooby Doo.

Volledig scherm Matthijs de Ligt en Scooby Doo. © Stanley Gontha Is hij híer nu aanvoerder van Ajax voor geworden? De zon brandt op zijn hoofd, maar De Ligt blijft af en toe vrolijk lachen naar de tientallen camera’s die op hem staan gericht. Dat doen naast hem ook de aanvoerders van Eintracht Frankfurt, Flamengo en São Paulo, de andere deelnemers aan de Florida Cup deze week.



Voor de presentatie van het oefentoernooi is Universal Studios uitgekozen. Een verzameling pretparken op zijn Amerikaans. Groot, groter, grootst. Net als de omliggende luxe hotelketens. Terwijl De Ligt voorzichtig klapt naar de aanwezige (vooral Braziliaanse) fans, denderen de achtbanen op de achtergrond door.



De Ligts ploeggenoten hebben zich dan al in groepjes uitgezaaid over het themapark. Ze kunnen hier een middagje rondlopen zoals dat in Nederland niet kan. De vakantievierende Amerikanen kijken af en toe eens op, omdat diezelfde trainingspakken toch wel opvallen. Maar verder? Niemand heeft hier een idee wie Hakim Ziyech of Daley Blind is.

Anonimiteit

Die tamelijke anonimiteit is ook voor Edwin van der Sar wel eens lekker. Bijna overal ter wereld waar de directeur van Ajax in het openbaar verschijnt, wordt hij aangeklampt door fans van zijn oude club Manchester United. Hier in de VS niet, een stuk minder althans. Al is de speaker van dienst bij het Legends-toernooi hier midden in het pretpark wel duidelijk gecharmeerd van de voormalige topkeeper.

Naast Van der Sar maken ook stafleden Aron Winter en Richard Witschge onderdeel uit van Ajax’ sterrenteam, dat het opneemt tegen legendes van de tegenstanders op de Florida Cup. Dus zomaar in het wild: Zico, Denilson, Rai en Fredi Bobic. Bij Ajax ook de in Amerika woonachtige Mario Melchiot, die in Los Angeles naam maakt als tv-maker bij FOX Sports USA. En John O’Brien, die nog uitstekend Nederlands praat, is overgekomen uit zijn woonplaats San Francisco. De vriendelijke oud-Ajacied staat op het punt om zijn studie psychologie af te ronden.

Volledig scherm Aron Winter en Zico. © Stanley Gontha

De huidige selectiespelers van Ajax verzamelen zich rond het kleine kunstgrasveldje waar de legendes spelen. Ze dollen en lachen. Zeker wanneer materiaalman Randy (vroeger een verdienstelijk amateurvoetballer) als gastspeler bij zijn eerste balcontact scoort. Tadic en co gieren het uit en slaan op de boarding. En ze vinden het ook schitterend dat Falcão, één van de beste Braziliaanse zaalvoetballers, er continu op aast om Witschge te poorten. Weet hij ook eens hoe het voelt. Terwijl de Uruguayaan Diego Lugano geen boodschap heeft aan de term ‘showpotje’. Hij duwt en schaaft over het kunstgras. Tot ergernis van Witschge, die nog fanatieker wordt dan hij al is.

Dat Ajax het showwedstrijdje verliest, mag de pret van de middag niet drukken. De Ligt, Dani de Wit, Frenkie de Jong en Carel Eiting spotten we even later in het park driftig kijkend op hun plattegrond van het park. Alsof ze weer eens op schoolreisje zijn. Daar blijkt de rest van de week weinig van. Dat is trainen, trainen en trainen. En als er een middag geen training is, staat er verplichte rust op het programma.

Directeur spelerszaken Marc Overmars is niet van de partij tijdens de Legends-wedstrijd. Hij blijft in Amsterdam en heeft het druk zat met de transferperikelen die horen bij deze januarimaand. Van der Sar verruilt zijn maatpak dus nog wel geregeld voor zijn trainingspak of keepersoutfit. Tijdens het showoptreden mist Denilson een penalty. Van der Sar: ,,Dat hadden die Brazilianen twintig jaar geleden tegen ons op het WK moeten doen...’’

Volledig scherm Andre Onana , Hakim Ziyech, Noa Lang en Lassina Traore. © Stanley Gontha