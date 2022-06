Transfer naar Olympique Lyon beloning voor topseizoen van ‘pitbull’ Tyrell Malacia

LIVE | Oefenduel met het Engeland van Sarina Wiegman laatste grote test Leeuwinnen voor EK

De voetbalsters van Oranje spelen vanavond de laatste grote test voor het EK. In Leeds is in een oefenduel het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman de tegenstander. Na de wedstrijd tegen Engeland keert Oranje terug naar Nederland, waar dinsdag een WK-kwalificatieduel met Belarus én de ‘uitzwaaiwedstrijd’ tegen Finland, op 2 juli in Enschede, nog volgen. Volg alle hoogtepunten van Engeland-Nederland in ons liveblog.

20:28