TransferTalk | Barcelona aast op Kimmich, Chelsea maakt Onana topprioriteit

Bart Vriends ‘apetrots’ ondanks nederlaag Sparta: ‘We hebben clubs aan gort gespeeld en onze concurren­ten weggevaagd’

Bart Vriends is trots op wat Sparta dit seizoen heeft laten zien in de eredivisie. De Rotterdammers mochten lang blijven dromen van een ticket voor de voorronde van de Conference League, maar in de finale van de play-offs was FC Twente met 1-0 te sterk.