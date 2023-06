TransferTalk | Fledderus technisch manager Eredivisie CV, Hadouir wordt assistent Fraser

Poll | Geel voor gemekker en zuivere speeltijd: heeft Marco van Basten de oplossing tegen wangedrag in het voetbal?

Marco van Basten is het zat en wil dat spelbederf en wangedrag in het voetbal hard worden aangepakt. De voormalige wereldvoetballer pleit in een open brief aan FIFA-baas Gianni Infantino voor het invoeren van absolute speeltijd en vindt dat het protesteren bij de scheidsrechter aan banden moet worden gelegd.