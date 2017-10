Transfervrije El Hamdaoui traint weer bij AZ: 'Ik wil voetballen'

Door Nik Kok

De voormalige eredivisietopscorer doet dat met het oog op een contract bij een eredivisieclub, zo vertelde hij na de training. ,,Ik voel me nog lekker en fit, ik wil nog doorvoetballen.''

El Hamdaoui is sinds mei transfervrij toen zijn contract bij de club Al Taawoun werd ontbonden. Eerder speelde hij in het Midden-Oosten voor Umm-Salal uit Qatar. Ook in 2015 keerde El Hamdaoui terug bij AZ. Toen wist hij in Alkmaar ook daadwerkelijk een contract te verdienen en scoorde hij één keer in zeven wedstrijden. Na drie maanden vertrok hij weer. ,,Ik weet niet of ik hier in aanmerking kom voor een contract. Eerst maar eens trainen.''

En daarna heeft vooral een Nederlandse club zijn voorkeur. ,,Want ik ben nu op een leeftijd dat een Nederlandse club goed zou zijn voor me. Ook omdat ik weet dat alles hier zo goed is geregeld.''