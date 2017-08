Treffer Boëtius enige lichtpuntje in Rotterdamse derby

Dat had waarschijnlijk anders geweest als spits Nicolai Jorgensen een grote kans langs de voor hem goede kant van de paal had gemikt. De Deen, die op kunstgras veel minder overtuigend voor de dag komt dan op natuurgras, moet dan ook dolblij zijn geweest dat Stanley Elbers een fractie te laat was om de 1-1 binnen te werken.



Het was een waarschuwing van Excelsior. De tweede kwam pas diep in de tweede helft, maar wederom was het een serieuze speldenprik toen Milan Massop zijn poging op de benen van Brad Jones zag eindigen. De Australiër redde later ook nog ook op een kopbal van Jurgen Mattheij.



De spelers van Feyenoord kregen de afgelopen weken regelmatig de vraag of de droomstart van vorig seizoen met negen overwinningen op een rij weer mogelijk is. Driepunter nummer twee werd gisteren binnengeharkt en met Willem II in de eigen Kuip als volgende ogenschijnlijk simpel te nemen horde, lijkt de eerste serie voor de interlandperiode in elk geval qua cijfers prima.



De komst van de Zweed Sam Larsson, die morgen wordt gekeurd en vervolgens voor vijf jaar tekent in Rotterdam, zorgt voor een extra kwaliteitsimpuls. Die lijkt nog altijd nodig omdat Feyenoord in Kralingen nauwelijks kon imponeren. Al is dat het gebruikelijke verhaal na afloop van een wedstrijd van de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst op het door alle geledingen in de club zo verfoeide kunstgras.