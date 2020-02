Trefzekere Bozeník verlengt ongeslagen reeks Feyenoord

Op de bank had Advocaat, die Feyenoord in sneltreinvaart van plek twaalf naar plek drie loodste in de eredivisie, ook geen aanvallende opties. Met Sven van Beek, George Johnston, Lutsharel Geertruida, Jan Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps had hij wel liefst vijf verdedigers naast zich zitten. Nick Marsman en Ramón ten Hove zijn keepers en Renato Tapia uiteraard middenvelder.



Het is niet voor niets dat Haps deze week in Jong Feyenoord nog een helft als linkerspits moest opdraven, een positie die hij in het verleden in de jeugd bij AZ ook weleens bekleedde. Haps is na het afhaken van Luis Sinisterra ook in beeld als aanvaller. En in de slotfase viel hij ook in op die plek.