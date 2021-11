Tribunes De Goffert onveilig: fouten gemaakt bij bouw stadion NEC, supporters voorlopig niet welkom

Het Goffertstadion van NEC is niet veilig. Dat blijkt uit voorlopige bevindingen van Ingenieursbedrijf Royal Haskoning BV. Het bedrijf zegt dat er een fout is gemaakt in de wapening van de tribune bij de bouw van het stadion. Supporters zijn voor onbepaalde tijd niet welkom.

Ook zitten er scheuren in het beton van de tribunes in het uitvak. ,,Alle onderste elementen van de tribunes voldoen niet aan de veiligheid en daar moet wat aan gebeuren. De hogere elementen hebben nader onderzoek nodig’’, meldt ingenieur Erik Middelkoop van Haskoning vanochtend tijdens een persconferentie in het stadion. ,,Helaas blijkt dat er ontwerpfouten zijn vastgesteld in de constructie van het stadion’’, zegt Wilco van Schaik, directeur van NEC.

De grootste vraag die nog beantwoord moet worden is: hoe zit het met de rest van het stadion? En welke maatregelen zijn nodig om het stadion uiteindelijk in gebruik te kunnen nemen? Dat gaat ‘best nog enige tijd duren’, zegt wethouder Bert Velthuis van de gemeente Nijmegen.

Quote Of we gaan een tijdelijk stadion bouwen in een stuk weiland, op een stuk gras of bij een amateur­club Wilco van Schaik, directeur van NEC

Voorlopig zijn toeschouwers niet welkom in de Goffert. Zeker niet tot en met eind december. ,,Maar dat is wel het best case scenario, vertelt Van Schaik. Worst case is dat het hele stadion niet goed blijkt.’’ Ze gaan met de club verder op zoek naar een alternatieve locatie om supporters te kunnen ontvangen, maar volgens Van Schaik wordt het erg lastig uit te wijken naar een ander stadion. ,,Daar moet ik realistisch in zijn’’, zegt hij.

,,Of we gaan een tijdelijk stadion bouwen in een stuk weiland, op een stuk gras of bij een amateurclub. Zelfs dat scenario zijn we nog aan het onderzoeken. We willen heel graag in ‘eigen’ huis spelen. Maar we willen eerst in kaart hebben wat dat gaat kosten. De eerste offertes daarvoor staan al uit.’’

Een eerdere zoektocht naar een stadion liep op niets uit. Volgens algemeen directeur Wilco van Schaik sprak NEC met acht verschillende clubs en gemeenten, maar was de nummer zeven van de eredivisie door de supportersrellen na de derby tegen Vitesse nergens gewenst.

Onderzoek

Royal Haskoning BV werd bijna drie weken geleden door de gemeente Nijmegen gevraagd om onderzoek te doen naar de veiligheid van de tribunes in De Goffert. Dit naar aanleiding van het deels ingestorte uitvak op 17 oktober bij de derby NEC-Vitesse. Het onderzoek loopt nog tot februari 2022.

Volledig scherm Het deels ingestorte uitvak in De Goffert. © ANP

NEC moest vorige week tegen FC Groningen en komende zaterdag tegen sc Heerenveen zonder publiek spelen in De Goffert in afwachting van de resultaten van het onderzoek. De Nijmeegse club heeft seizoenkaarthouders de optie geboden om de wedstrijden in de omloop van het stadion te volgen.

Tegen FC Groningen keken ongeveer duizend supporters via schermen tussen de Hazenkamp Tribune en de Goffert Tribune of achter de hekken in de hoeken van De Goffert naar het duel. De verwachting is dat het tegen sc Heerenveen nog een stukje drukker zal worden.

