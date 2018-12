Trieste aftocht voor Volendam-doelman

Van Bronck­horst weet nog niet of Van Persie kan spelen

16:29 Of Robin van Persie zondag tegen Emmen speelt, is volgens Giovanni van Bronckhorst afwachten. De trainer erkent dat de ervaren aanvaller in het recente verleden moeite had om wedstrijden kort na elkaar in actie te komen. Bovendien is Van Persie net terug van een spierblessure.