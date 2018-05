Trotse Olde Riekerink heeft veel werk te verzetten bij Heerenveen

Door Nik Kok



Olde Riekerink werkte al lang niet meer in Nederland. In 2011 voor het laatst, toen hij werkzaam was in de jeugdopleiding van Ajax. In mei 2016 won hij nog de Turkse beker met Galatasaray, waar hij in februari vorig jaar werd ontslagen. Recent kreeg hij nog aanbiedingen van een club uit China. ,,Als je lang in het buitenland werkt, raak je een beetje uit beeld in Nederland”, erkende de geboren Tukker. ,,Maar ik ben hartstikke blij dat ik in Heerenveen aan de slag kan. Ik ga er ook wonen. Dat vind ik belangrijk want ik wil veel uren hier in de club steken.”