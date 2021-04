Trotse Wijndal ook captain bij AZ tegen Sparta: ‘Het is bijzonder voor hem’

Wijndal mocht de band ook al dragen zaterdagavond tegen Willem II (0-1 winst) toen Teun Koopmeiner al na vijf minuten het veld moest verlaten na een rode kaart. ,,Toen zag ik al hoe trots Owen daar op was. Hij is een echte jongen van de club en heeft nu best al wat duels voor de club in de benen. Dan is dit natuurlijk schitterend voor hem, dat maakt het extra bijzonder. Hij zei me al dat hij zijn biceps ging trainen zodat de band niet meer van zijn arm zou kunnen.”



Hoe Jansen de afwezigheid van Koopmeiners gaat invullen wilde hij nog niet vertellen. ,,Dani de Wit in een meer dienende rol zou een optie kunnen zijn”, zo gaf Jansen toe. ,,Dani speelt het liefst in een meer aanvallende rol, dat wel, maar ik kijk vooral naar hoe mensen het beste samen kunnen functioneren.”



Ook wat betreft het overnemen van de leidersrol van Koopmeiners maakt Jansen zich niet druk. ,,Met Marco Bizot, Timo Letschert en Bruno Martins Indi hebben we veel jongens in de as die al het een en ander hebben meegemaakt in het voetbal. Aan leiderschap geen gebrek in mijn selectie.”