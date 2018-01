TT: Juve heeft geen interesse in De Vrij, De Kogel aan de slag in Spanje

TransferTalkDe winterse transfercarrousel draait alweer op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze maand bij. Mis niets in deze rubriek. Bekijk hier de berichten van gisteren.

Juve-baas: De Vrij is niet ons doel

Giuseppe Marotta, directeur van Juventus, ontkent tegenover de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport dat zijn club Stefan de Vrij wil overnemen. ,,Hij is niet ons doel’’, aldus Marotta, die verwacht dat de verdediger zijn contract bij Lazio binnen enkele dagen zal verlengen.

De Vrij kwam in 2014 over van Feyenoord. Zijn contract bij Lazio loopt komende zomer af.

Volledig scherm © Getty Images

De Kogel tekent bij Cornella

Leon de Kogel vervolgt zijn carrière bij het Catalaanse UE Cornella. De club uit de Segunda Division presenteerde de 26-jarige spits, die overkomt van Go Ahead Eagles, vandaag aan de Spaanse media.

De Kogel heeft een contract getekend voor anderhalf jaar in Spanje. UE Cornella is de nummer vier van de Segunda Division (groep 3) en moet alleen Mallorca, Villarreal B en Elche voor zich dulden. De club resideert in de plaats Cornella de Llobregat, een stad met 84.000 inwoners onder de rook van Barcelona. Het eerste elftal speelt in een stadion dat plaats biedt aan 1.500 toeschouwers. Zondag debuteert De Kogel waarschijnlijk voor Cornella met een uitduel tegen subtopper Hercules CF uit Alicante.

Chelsea slaat dubbelslag

Ook landskampioen Chelsea slaat toe op de transfermarkt. Volgens Daily Star heeft de club van coach Antonio Conte een akkoord met AS Roma over spits Edin Dzeko en verdediger Emerson. Chelsea zou 52 miljoen pond (59,3 miljoen euro) neertellen voor het duo.

Dzeko, die in de Premier League al voor Manchester City uitkwam, zou er financieel flink op vooruit gaan. Bij Roma verdient de Bosniër 80.000 pond per week, bij Chelsea wordt dat 140.000 pond. Bovendien zou hij van Conte de toezegging hebben gekregen niet slechts te gaan fungeren als stand-in voor eerste keus Alvaro Morata, die afgelopen zomer voor zo’n 70 miljoen euro overkwam van Real Madrid. De Spanjaard scoorde de laatste zes wedstrijden niet.

Volledig scherm © AFP

Inter bedingt optie tot koop Rafinha

Internazionale huurt Rafinha tot het einde van dit seizoen. De Italiaanse club bedong ook een optie tot koop. Inter betaalt dan €35 miljoen euro plus €3 miljoen in bonussen. De 24-jarige middenvelder is pas sinds december weer wedstrijdfit na een lange periode aan de kant te hebben gestaan met een zware knieblessure maar speelde nog geen wedstrijd dit seizoen.

Met een uitleenperiode bij Celta de Vigo uitgezonderd speelde de Braziliaan zijn hele carrière voor Barcelona. In totaal kwam hij tot 48 wedstrijden in het eerste elftal van Barcelona waarin hij acht keer scoorde.

Roma-coach Di Francesco: Nainggolan blijft

AS Roma-coach Eusebio Di Francesco heeft zondagavond na het gelijkspel van de Giallorossi bij Inter (1-1) een einde gemaakt aan de speculaties rond Radja Nainggolan. De Belg stond de voorbije weken volgens diverse media dichtbij een transfer naar de Chinese Super League, maar zal volgens Di Francesco zeker blijven.

,,Er is geen enkele kans dat Radja vertrekt”, zei Di Francesco duidelijk. ,,Hij blijft. We weten allemaal waarom hij niet speelde de vorige wedstrijd tegen Atalanta. Maar ik ben blij met zijn prestaties en ik geloof dat hij nog beter kan doen. Ik speelde hem iets hoger op het veld uit en daar was hij blij mee. Met momenten kon hij nog beslissender zijn, maar hij is nu al een topspeler.”

Nainggolan leek enkele weken geleden, na het rook- en drinkincident op oudejaarsavond, op weg naar het Chinese Guangzhou Evergrande. Die transfer lijkt met de uitspraken van Di Francesco van de baan. De middenvelder staat nog tot medio 2021 onder contract in Rome.

Volledig scherm © Photo News

De Bruyne krijgt verbeterd contract bij City

Kevin De Bruyne zal naar verwachting vandaag zijn nieuwe zesjarige contract vandaag ondertekenen. Hij gaat zeker 300.000 euro per week bij Manchester City verdienen. Met bonussen voor Champions League-winst, Premier League, alle bekers en individuele trofeeën kan dat bedrag oplopen tot boven 400.000 euro per week.

Volledig scherm MANCHESTER, ENGLAND - JANUARY 09: Kevin De Bruyne of Manchester City during the Carabao Cup Semi-Final match between Manchester City and Bristol City at Etihad Stadium on January 9, 2018 in Manchester, England. (Photo by Alex Livesey/Getty Images) © Getty Images

Athletic bindt gewilde keeper Kepa

Athletic Bilbao hoopt nog jarenlang plezier te hebben van doelman Kepa Arrizabalaga. De Baskische club uit La Liga verlengde vandaag het aflopende contract van de 23-jarige sluitpost tot de zomer van 2025. De verbintenis bevat een gelimiteerde afkoopsom van 80 miljoen euro.



De Baskische doelman, vaak simpelweg Kepa genoemd, debuteerde vorig jaar in de nationale ploeg. Hij stond in november onder de lat tijdens de gewonnen oefeninterland van Spanje tegen Costa Rica (5-0). Zijn contract bij Athletic Bilbao zou komende zomer aflopen en Real Madrid lonkte nadrukkelijk naar de talentvolle keeper. De landskampioen en winnaar van de Champions League wilde volgens Spaanse media zelfs proberen om Kepa deze winter al naar Madrid te halen.



Hij besloot echter om Athletic Bilbao trouw te blijven. Real Madrid en andere geïnteresseerde clubs moeten nu 80 miljoen euro betalen als ze de doelman willen overnemen.

Volledig scherm Kepa Arrizabalaga. © AP

Barcelona gaat Mascherano uitzwaaien

Een vertrek van Javier Mascherano bij Barcelona lijkt nu echt nabij. Volgens het Spaanse AS is er woensdag een bijeenkomst om de Argentijn uit te zwaaien, waarbij onder anderen de spelers van Barça en alle officials van de club aanwezig zijn. Mascherano zou voor tien miljoen euro de overstap gaan maken naar Hebei Fortune uit China, een deal die morgen of woensdag waarschijnlijk wereldkundig wordt gemaakt.

Volledig scherm © EPA

Velthuizen staat open voor NAC

Volledig scherm Piet Velthuizen © Pro Shots Piet Velthuizen staat open voor een (tijdelijke) overstap naar NAC. Een paar weken geleden heeft hij contact gehad met Stijn Vreven en de trainer laten weten dat hij beschikbaar is voor de Bredase club. Vreven zou het intern voorleggen, maar tot op heden heeft Velthuizen nog niets van NAC gehoord.



,,Ik heb met Stijn samengespeeld bij Vitesse (2004-2005). Ik houd wel van zijn karakter en van de passie die hij heeft. Zo ben ik zelf namelijk ook, ik denk dat het wel zou werken”, zegt Velhuizen die ook op lichte interesse uit het buitenland kan rekenen. ,,Natuurlijk sta ik open voor NAC, een geweldige club. Er is altijd een mogelijk wat mij betreft, maar dan moeten zij wel eerst bellen.”

David Nascimento nieuwe hoofdtrainer FC Eindhoven

David Nascimento (51) is de nieuwe hoofdtrainer van FC Eindhoven. De Portugees heeft getekend tot het einde van het huidige seizoen en volgt daarmee de recent vertrokken Wilfred van Leeuwen op.



De eerstedivisionist meldt dat de intentie is om ook na dit seizoen met Nascimento door te gaan. Nascimento kwam tot 2005 voor meerdere Nederlandse clubs uit: RKC, Roda JC, FC Utrecht , opnieuw RKC, RBC en bij Sparta sloot hij zijn loopbaan af.



Als trainer begon Nascimento in de jeugd van Sparta en even was hij interim-trainer van het eerste elftal. Bij AZ en FC Utrecht was hij een periode assistent-trainer.

HSV haalt Hollerbach

Hamburger SV heeft Bernd Hollerbach aangesteld als opvolger van de ontslagen trainer Markus Gisdol. De 48-jarige Duitse coach tekent in Hamburg een contract tot medio 2019.



Hollerbach is een echte clubman van HSV. Hij speelde zelf bijna tweehonderd wedstrijden voor de Noord-Duitse club uit de Bundesliga. Tussen 2007 en 2012 was hij de assistent van hoofdtrainer Felix Magath bij HSV. De afgelopen drie jaar stond Hollerbach op eigen benen bij Würzburger Kickers. Daarmee promoveerde hij in 2015 in zijn eerste dienstjaar naar de tweede Bundesliga. Vorig seizoen werd hij in mei ontslagen door de club die uiteindelijk weer degradeerde naar de derde Liga.

Utrecht hengelt Klich binnen

FC Utrecht haalt Mateusz Klich terug naar de eredivisie. De 27-jarige Pool zit op een dood spoor bij Leeds United. De middenvelder kwam eerder uit voor PEC Zwolle en FC Twente. In Engeland kwam hij dit seizoen nog maar tot negen optredens. Met het binnenhengelen van Klich versterkt Utrecht het middenveld in de wetenschap dat Yassin Ayoub komende zomer vertrekt en er flink getrokken wordt aan Zakaria Labyad.

Volledig scherm © Pro shots

FC Twente slijt Trajkovski aan Puskás

Dejan Trajkovski trekt de deur van de Grolsch Veste achter zich dicht. De 25-jarige verdediger uit Slovenië, die 28 duels in actie kwam in het eerste elftal van de Enschedeërs, vertrekt naar Puskás Akadémia FC uit Hongarije.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Robinho tekent contract bij Sivasspor

Volledig scherm Robinho © Photo News Robson de Souza oftewel Robinho tekent morgen een contract bij Sivasspor. Dat maakt de Turkse club vandaag bekend. De Braziliaan kwam in het verleden uit voor Real Madrid, Manchester City en AC Milan. Afgelopen twee seizoenen speelde hij bij Atlético Mineiro in Brazilië.

Toronto FC wil Van der Wiel

Toronto FC zou een bod hebben gedaan op Gregory van der Wiel, zo meldt Football Italia. De 29-jarige back speelde dit seizoen bij het Italiaanse Cagliari slechts vijf wedstrijden en de club zou hem al willen verkopen, ondanks een doorlopend contract tot 2020.

Volledig scherm Gregory van Der Wiel (links) in actie voor Cagliari. © EPA

Andrade naar Go Ahead

Volledig scherm Bruno Andrade. © Erwin Spek Bruno Andrade maakt per direct de overstap naar Go Ahead Eagles. De 28-jarige Braziliaan tekent een contract tekent voor anderhalf jaar in Deventer.



Andrade is inmiddels gekeurd door de medische staf van GA Eagles en maakt maandag zijn eerste meters op het trainingsveld. De in Sao Bernardo do Campo geboren voetballer komt transfervrij over van Birkirkara op Malta, waar hij een half jaar speelde. Daarvoor was de Braziliaan vooral actief in Nederland bij Helmond Sport en Willem II.



Nieuw-Zeelander Just op proef bij PEC Zwolle

Wordt Elijah Just de nieuwe Ryan Thomas? PEC Zwolle heeft de 17-jarige aanvaller uit Nieuw-Zeeland voor een maand op proef. Just is een linksbenige aanvaller, die ook als schaduwspits uit de voeten kan, die in Nieuw-Zeeland actief is voor Team Wellington. De jeugdinternational was vorig jaar actief op het WK Onder 17 in India.

Just arriveerde donderdag in Nederland en trainde zondag voor het eerst mee met Jong PEC Zwolle. Just krijgt mogelijk speeltijd in eventuele oefenduels van de beloften en onder 19-ploeg van PEC en zal tijdens zijn stage waarschijnlijk ook trainingen gaan afwerken bij de Zwolse hoofdmacht. Just wordt werkt in Nieuw-Zeeland met jeugdcoach Declan Edge, die eerder ook Thomas onder handen nam.