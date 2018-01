TT: Robinho tekent contract bij Sivasspor, Toronto hengelt naar Van der Wiel

Bruno Andrade maakt per direct de overstap naar Go Ahead Eagles. De 28-jarige Braziliaan tekent een contract tekent voor anderhalf jaar in Deventer.



Andrade is inmiddels gekeurd door de medische staf van GA Eagles en maakt maandag zijn eerste meters op het trainingsveld. De in Sao Bernardo do Campo geboren voetballer komt transfervrij over van Birkirkara op Malta, waar hij een half jaar speelde. Daarvoor was de Braziliaan vooral actief in Nederland bij Helmond Sport en Willem II.