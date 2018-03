Turks interesse: NEC'er Kadioglu neemt geen overhaaste beslissing

Een delegatie van de Turkse bond zat vrijdagavond tegen FC Volendam (3-0 winst) en maandagavond tegen Jong FC Utrecht (2-0 winst) op de tribune voor de aanvallende middenvelder (18). ,,Het is mooi dat ze komen kijken. Daar spreekt waardering uit.’’

Volwassen

Waar Kadioglu tegen FC Volendam nog matig begon, speelde hij tegen Jong FC Utrecht een uitstekende wedstrijd. ,,Het ging wel lekker. We hebben volwassen, goed voetbal gespeeld en in het laatste deel energie gespaard.’’

De middenvelder voelde zich tegen het beloftenteam als een kind in een snoepwinkel en maakte halverwege de eerste helft met een lobje de 1-0. ,,Gregor Breinburg gaf een fantastische bal en zoals ik hem afmaakte was ook niet verkeerd. Vanaf het begin speelden we dominant en voor mij lag er veel ruimte tussen de linies.’’