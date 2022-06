Turkse scheidsrechter Meler leidt Oranje tegen Polen

Louis van Gaal slaat terug naar Ruud Gullit: 'Thuis op stoel kun je niet beoordelen of assistent training geeft’

De uitspraken van Ruud Gullit over het gebrek aan mogelijkheden voor trainers met een donkere huidskleur zijn bij Louis van Gaal in het verkeerde keelgat geschoten. De bondscoach kreeg er vragen over in Zeist, tijdens de persconferentie waarin Van Gaal vooruit keek naar de wedstrijd tegen Polen op zaterdagavond.

