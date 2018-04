Tussen hoop en vrees: Twente fans bereiden zich voor op duel

Johan van Lenthe uit Zwolle (37)

,,Je ziet ze gewoon naar de afgrond gaan. Vroeger dacht je voorafgaand aan de wedstrijd: met hoeveel zullen we winnen? Nu vraag ik me af of we überhaupt nog eens winnen.”

Wat is er loos?

,,De verkeerde mensen op de verkeerde plekken. Het is net alsof ze denken: we kopen heel veel spelers, dan zit er vast iets goeds tussen.”

Tijd voor een nieuwe club?

,,Ik woon inmiddels langer in Zwolle dan in Twente, wat dat betreft… Mijn vrouw is een echte Zwollenaar. Zij zit elke weekend in het PEC stadion. Twee keer per jaar kijken mijn vrouw en ik elkaar dus niet aan. Dat zal volgend jaar wel eens over kunnen zijn.“

Wat als ze degraderen?

Wim Hutten uit Marienberg (50)

Heb je er nog vertrouwen in?

,,Het is voetbal, waarom zouden we niet kunnen winnen? Je moet nooit opgeven, ik hoop dat de spelers dat ook denken. Maar ik zie ze sjokken over het veld. De kop omlaag, zonder zelfvertrouwen. En al die wisselingen in de top, daar wordt het ook niet beter van."

Vind je het nog leuk om naar de club te kijken?

,,Ze speelden zo slecht dit seizoen, ik heb me ontzettend geërgerd. Slap, geen passie, geen lef. Het is niet erg om te verliezen, als er maar passie is. In de wedstrijd tegen Zwolle zag ik wél passie. Dat was een mooie strijd. Dat wil ik tegen Vitesse ook zien!”

Joey List uit Raalte (22)

Volledig scherm FC Twente supporter Joey List uit Raalte. © Joey List

,,Ik ben FC Twente fan zolang ik me kan herinneren. Als 3-jarige droeg ik al een FC Twente tenue.”

Kijk je zondag met een knoop in je maag?

,,Nee. Ik ben kok, zondag moet ik werken. Maar de radio gaat echt wel aan als ik achter het fornuis sta. Mijn chef is voor Vitesse, dus dat wordt nog gezellig.”

Wat zou je de spelers vertellen als je coach was?

,,Vanaf de eerste minuut druk zetten, meteen op de aanval en koppie erbij houden.”

En wat als ze toch degraderen?