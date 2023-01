Tussenbalans AZ: kampioenskoorts krijgen ze niet zo snel in Alkmaar

Na een WK-break van een kleine twee maanden wordt de eredivisie vrijdagavond hervat. Hoe staan de clubs er na veertien speelrondes voor en wat zijn de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft? Voor alle achttien clubs maken we de balans op, met in dit deel nummer 4: AZ.

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Met hier en daar een negatieve uitschieter verloopt het seizoen van AZ zeker niet onaardig. De club is evenwichtiger dan vorig seizoen en wint nog steeds vaak van topploegen. Gewonnen wedstrijden tegen Ajax en PSV zijn de hoogtepunten, de nederlagen tegen RKC en Excelsior onverklaarbare dieptepunten. De achterstand op koploper Feyenoord is met vier punten miniem te noemen.

En dat terwijl de ploeg het hele seizoen al te maken heeft met geblesseerde basisspelers als Jesper Karlsson, Vangelis Pavlidis, Hakon Evjen en Bruno Martins Indi. Het maakt de prestaties dit seizoen – ook in Europa – nog een beetje knapper. Ondertussen breekt de jeugd (Myron van Brederode en Maxim Dekker) ook weer door. Kampioenskoorts krijgen ze niet zo snel in Alkmaar maar na een kalm verlopen winterstop – in tegenstelling tot die van de concurrentie – is het gevoel goed bij AZ.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Wordt het een spannende transferperiode?

Technisch directeur Max Huiberts vermoedt niet dat er nog aan zijn spelers wordt getrokken in de winterstop – al is er voor Jesper Karlsson, Sam Beukema, Tijjani Reijnders en Milos Kerkez sluimerende buitenlandse belangstelling. Wel moet hij zelf op zoek naar een nieuwe doelman nu reservekeeper Peter Vindahl is verhuurd en een andere doelman (Sem Westerveld) geblesseerd is. Volledig vertrouwen op de huidige eerste doelman Hobie Verhulst lijkt ook niet per se een goed idee. Uitkijken in Alkmaar doen ze wel al naar winteraanwinst Djordje Mihailovic, een beloftevolle Amerikaanse aanvallende middenvelder. Onzekerheid is er niet meer om de toekomst van hoofdtrainer Pascal Jansen. Die blijft bij de club tot 2025.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Het middenveld van AZ krijgt er met Djordje Mihailovic een nieuwe optie bij in de tweede seizoenshelft. De Amerikaan moet een concurrent worden van Dani de Wit. Vedette Jesper Karlsson kende een wel heel lange aanloopperiode in de eerste seizoenshelft maar nu staan alle seinen op groen om er alsnog een goed seizoen van te maken. Verheugen doen ze zich in Alkmaar verder op een blessurevrije Zinho Vanheusden, de terugkeer van Bruno Martins Indi en de ‘oude’ Riechedly Bazoer. De oefencampagne in de winterstop was in elk geval veelbelovend.

Prognose van de eindstand

3de

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.