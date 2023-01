Tussenbalans FC Emmen: vol vertrouwen, maar de basis is flinterdun

Na een WK-break van een kleine twee maanden wordt de eredivisie vandaag hervat. Hoe staan de clubs er na veertien speelrondes voor en wat zijn de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft? Voor alle achttien clubs maken we de balans op, met in dit deel nummer zestien FC Emmen.

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Met de zestiende plaats op de ranglijst kan FC Emmen moeilijk tevreden zijn. Toch is de gemoedstoestand in Zuidoost-Drenthe best oké. De laatste drie wedstrijden bleef het elftal van Dick Lukkien ongeslagen en het spectaculaire thuisduel met Ajax (3-3) was zelfs reden om de polonaise in te zetten. Daardoor vond FC Emmen de aansluiting met de ploegen buiten de gevarenzone.

In de eerste maanden van het seizoen werd echter belabberd gepresteerd, waarbij vooral het gebrek aan scorend vermogen opviel. Spits Richairo Zivkovic stond maanden droog. Pas in november was hij van de hatelijke nul af. De meest recente resultaten in de eredivisie, met ook twee goals van Zivkovic, gaven het zelfvertrouwen een boost, al is het lijntje waarop FC Emmen loopt flinterdun. Dat bewees het recente oefenduel met Feyenoord. In de Kuip werd FC Emmen met 5-0 van de mat geveegd.

Volledig scherm Richairo Zivkovic. © Pro Shots / Paul Meima

Wordt het een spannende transferperiode?

Verwacht van FC Emmen geen wonderen op de spelersmarkt. Natuurlijk wil Lukkien graag een extra spits in zijn selectie, maar aanvallers op het lijstje van de Drenten tekenen niet zomaar een contract op De Oude Meerdijk. De kans op degradatie blijft reëel, en dan zit je in de zomer met de gebakken peren. FC Emmen zal geduld moeten hebben, misschien zelfs tot de laatste dag van de transferperiode, tot spelers beschikbaar komen die dat nu nog niet zijn. Of kan Emmen Jürgen Locadia verleiden? De geboren Emmenaar zou zijn huidige club Persepolis de rug hebben toegekeerd omdat hij zich in Iran niet meer veilig voelde.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Van Ahmed El Messaoudi hebben we vorig jaar nog weinig gezien. De 27-jarige Belg sukkelde met blessures en speelde pas eenmaal langer dan een helft. Vaker moest hij worden gewisseld of kwam hij pas in de slotfase het veld in. Zonde, want El Messaoudi bewees in het verleden bij FC Groningen en Fortuna Sittard over voetballend en scorend vermogen te beschikken. En dat is precies wat FC Emmen nodig heeft voor handhaving in de eredivisie. Een fitte El Messaoudi kan goud waard zijn, maar rekent hij niet af met blessures, dan dreigt een mislukt huwelijk tussen hem en Emmen.

Prognose van de eindstand

17e