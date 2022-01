Tussenbalans FC Twente: Met plek 6 weer de club die ze wil zijn

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Wat heet. Plek 6 op de ranglijst, Feyenoord uitgeschakeld in de beker. Vroeger was dat allemaal best normaal, tegenwoordig gaat de vlag daarvoor uit in Enschede. Er waren in de eerste seizoenshelft best wat dipjes, wat tegenvallers ook, maar als je puur naar de cijfers onder de streep kijkt, dan is FC Twente weer de club die het wil zijn.

Dat neemt niet weg dat er nog ruimte voor verbetering is. Als liefhebber kom je bij FC Twente nog te weinig aan je trekken. De teamspirit is goed, met de vechtlust is niets mis, maar aan de bal moet het beter voor een ploeg die zo hoog staat.

Wordt het een spannende transferperiode?

Allesbehalve. In de laatste jaren moesten er bij FC Twente in januari steevast reparatiewerkzaamheden worden verricht, waardoor er altijd wel iets gebeurde. In de praktijk leverde dat echter geen succesnummers op. Natuurlijk zijn er altijd wensen, maar gezien de onzekerheid over het vervolg van corona en de hoge klassering hoeft de club geen risico’s te nemen.

Dario Dumic (Sandhausen) en Luka Ilic (terug naar Manchester City) zijn vertrokken, maar daar komen geen vervangers voor. In principe blijft de selectie verder intact, of er moet zich nog ergens een onverwachte verrassing aandienen.



Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Vaclav Cerny. Hij is op dit moment nog ver verwijderd van zijn mogelijkheden, maar er komt straks een moment dat het juiste gevoel weer daar is. Nu wil de buitenspeler, die hersteld is van een tweede kruisbandblessure, nog te graag, waardoor hij zich nog voorbij holt. Maar met zoveel klasse en drive in zich, wordt de lente ook voor hem de periode van het ontluiken van iets moois.



Prognose van de eindklassering: 7.