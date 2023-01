Tussenbalans Go Ahead Eagles: ex-belofte van Ajax, Barcelona, Liverpool en Lazio kan dé sensatie worden

Na een WK-break van een kleine twee maanden wordt de eredivisie vrijdag hervat. Hoe staan de clubs er na veertien speelrondes voor en wat zijn de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft? Voor alle achttien clubs maken we de balans op, met in dit deel nummer 11 Go Ahead Eagles. Lees hier alle artikelen in de rubriek ‘Tussenbalans’!

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Handhaving in de eredivisie. Na een verrassend sterk seizoen 2021/2022, met eredivisiebehoud ruim voor het einde van de competitie al zeker, is dat ook deze jaargang het ultieme doel van Go Ahead Eagles. Geen wonder dat de Deventer aanhang zich wezenloos schrok van de start: nul punten uit vijf duels, vanwege veel blessures én loodzware opponenten als AZ, PSV en Feyenoord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De ommekeer kwam in en tegen Volendam (2-3), Go Ahead Eagles sloeg toe op de transfermarkt, de ziekenboeg begon leeg te stromen en de opmars bleek vervolgens niet te stuiten. Met vijftien punten uit de laatste negen wedstrijden vindt de club zichzelf nu terug op plek 11, met het linkerrijtje op slechts twee punten afstand. Keurig op koers voor het primaire doel: eredivisionist blijven. Dat stemt de club tevreden, maar: de nacompetitieplek is met vier punten niet ver weg. Achteroverleunen, zo is het besef, is er dan ook niet bij.

Wordt het een spannende transferperiode?

Volledig scherm René Hake. © Pro Shots / Paul Meima De bij veel clubs gebruikelijke nervositeit – met bijbehorend pokerspel in de winterse transfertijd – gaat hoogstwaarschijnlijk aan de Deventer deur voorbij. Omdat Go Ahead Eagles in de zomerse voorbereiding en in de beginfase van de competitie extreem zwaar werd getroffen door blessureleed, roerde de club zich al in augustus en haalde een serie versterkingen naar de Adelaarshorst.

Nu nagenoeg iedereen fit is, zit de selectie van trainer René Hake zelfs een tikkeltje boven ideale sterkte. Spelers die weinig tot geen minuten kregen en die ook niet verwachten te krijgen in 2023, mogen van de club zelfs een ander perspectief zoeken. Maar ze hoeven niet weg.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Was Gerrit Nauber bij de seizoensstart fit geweest, dan had Jamal Amofa nu de bank warm gehouden. Maar de van ADO gekomen centrumverdediger kan wel eens de nieuwe goudader van de club zijn. Hij legt risico in zijn spel en geeft Go Ahead aanvallende impulsen. Kijk niet gek op als hij, net als Sam Beukema in 2021, voor een mooi bedrag naar een Nederlandse topper verkast. Met in zijn kielzog mogelijk IJslander Willum Willumsson. Én Bobby Adekanye. Als de ex-belofte van Ajax, Barcelona, Liverpool en Lazio na de winter 100 procent fit is, kan hij dé sensatie in de Adelaarshorst worden.

Prognose van de eindstand

10de