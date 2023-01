Tussenbalans Heerenveen: trots op de verdediging en Andries Noppert in het bijzonder

Noppert staat aan het hoofd van een degelijk team, dat vooral defensief in positieve zin opvalt. Alleen FC Twente kreeg in de eredivisie minder tegengoals. Van Wonderen zou alleen graag willen dat Heerenveen aanvallend meer laat zien, want in dat opzicht wordt gepresteerd als een club uit het rechterrijtje. Wellicht had de oefenmeester ook meer verwacht van spits Amin Sarr. Hij kwam vorige winter als een komeet, maar dit seizoen slaagt het Zweedse talent er nog niet in om duidelijk zijn stempel te drukken.

Genoeg over Noppert, want natuurlijk let iedereen op hem. Maar dat weten we inmiddels wel. In zijn kielzog maakt ook rechtsback Milan van Ewijk een uitstekende indruk. De oud-speler van ADO Den Haag staat hoog op de topscorerslijst van Heerenveen met dit seizoen al drie doelpunten. Verdedigend staat hij eveneens zijn mannetje. Met zijn snelheid is hij in staat gaten te dichten die anderen open moeten laten. Deze kwaliteiten maken Van Ewijk een interessante speler. Vleugelverdedigers die de hele flank kunnen bestrijken zijn gewild. Wel heeft hij nog geen assist achter zijn naam. Dat is een verbeterpunt.