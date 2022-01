Tussenbalans Sparta: vertrekkende doelman Okoye moet Sparta in eredivisie houden

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Nee, totaal niet. Sparta, vorig jaar nog zo knap als achtste geëindigd, is een van de grote tegenvallers dit seizoen. De ploeg van Henk Fraser is kwalitatief meestal niet eens zoveel minder dan de tegenstander. Maar met name qua scorend vermogen schieten de Spangenaren tekort.

Dat centrumverdediger Bart Vriends gedeeld clubtopscorer is met drie doelpunten, zegt in dat opzicht alles. En het is maar zeer de vraag of de onlangs aangetrokken spits Adrián Dalmau wél voor de broodnodige treffers gaat zorgen. Waar de Spanjaard namens Heracles nog zo lustig het doel vond, stond hij bij FC Utrecht het gros van de tijd droog.

Tussenbalans

• Nummer 17: Fortuna Sittard

• Nummer 18: PEC Zwolle

Wordt het een spannende transferperiode in Rotterdam-West?

Ja, best wel. Sparta heeft zich inmiddels dus verzekerd van de diensten van Dalmau. Maar de nieuwe technisch directeur Gerard Nijkamp wil er nog twee à drie spelers bij om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen. Onder anderen Maikel van der Werff (verdediger), Younes Namli, Peer Koopmeiners (middenvelders) en Patrick Joosten (aanvaller) zijn in beeld. Al zegt Nijkamp zich niet specifiek vast te willen pinnen op namen of posities. Want, stelt hij: ,,Je bent tenslotte altijd afhankelijk van het aanbod op de markt.’’ De in Rotterdam-West overbodige AZ-huurling Kenzo Goudmijn is inmiddels uitgeweken naar stadgenoot Excelsior.

Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Doelman Maduka Okoye, op dit moment namens Nigeria actief in de Afrika Cup, is met afstand de meest in het oog springende speler van Sparta. En dat is ook Watford opgevallen. De club uit de Premier League kocht hem onlangs voor miljoenen weg uit Het Kasteel, waar hij binnenkort aan zijn afscheidstournee begint. De hoop op handhaving in de eredivisie is in Spangen grotendeels op de even boomlange als atletische goalie gevestigd.

Prognose eindklassering:

17de