Tussenbalans van PSV-aankopen is treurig

Door Maarten Wijffels



Lars Unnerstall (29)

Ook na de trainerswissel is Unnerstall eerste keus in Eindhoven. Zijn kwaliteiten zijn duidelijk: uitstekende reflexen en een grote reikwijdte naar de hoeken. In het meevoetballen zijn er betere keepers, maar op dat vlak onderscheidde voorganger Jeroen Zoet zich ook niet. ,,Ik heb Jeroen gezegd: het verschil is klein, maar Lars heeft net een streepje voor’’, stelt Faber, die smacht naar een keeper die punten pakt en vaker dan nu de nul kan houden. In de laatste 33 competitieduels kwam PSV maar liefst 19 keer op achterstand.