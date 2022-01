Tussenbalans Vitesse: met vertrek Bazoer wordt Europees ticket nog helse klus

Hoe staan de clubs uit de eredivisie er halverwege het seizoen voor en wat zijn de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft? Deze week maken we de balans op voor alle achttien clubs, met in deze aflevering Vitesse.

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Absoluut. Vitesse straalt onder coach Thomas Letsch. De vierde plek halverwege het seizoen stemt alom tot tevredenheid. Maar bovenal telt in Arnhem het resultaat in Europa. Voor het eerst in de geschiedenis overwintert de club in de internationale arena. Iedereen kijkt nu reikhalzend uit naar de ‘dubbel’ tegen Rapid Wien. De Conference League was tot dusver het hoofddoel. Dat heeft een zeer geslaagde campagne opgeleverd.

In de tweede helft richt Vitesse de blik veel meer op de competitie. Het doel is opnieuw een vierde plek en directe plaatsing voor Europees voetbal. Zonder goed voetbal is de club in de top beland. Dat wekt toch wel verwachtingen voor de tweede seizoenshelft. Maar Vitesse is beducht voor de kracht van vooral AZ en Feyenoord.

Wordt het een spannende transferperiode?

Het is al een gekkenhuis in Arnhem. Het wemelt van de geruchten rond Riechedly Bazoer en Danilho Doekhi. Beiden beschikken over een aflopend contract. Feyenoord flirt met Bazoer. Maar Vitesse wil hem behouden. Zodoende wordt er alleen gesproken bij een hoofdprijs, van ettelijke miljoenen. En daar zal de Arnhemse club een fiks doorverkooppercentage bij eisen.

Feyenoord geldt als een concurrent om een Europees ticket. Met Bazoer maakt Vitesse dus de rivaal veel sterker en zichzelf veel zwakker. Dan wordt een Europees ticket een helse klus. Dat is geen logische bedrijfspolitiek.

Doekhi wordt al langere tijd in verband gebracht met Rangers. Maar ook Napoli en Atalanta volgen de verdediger. Hier lijkt eerder sprake van een zomers vertrek.



Vitesse heeft met Adrian Grbic intussen al een spits gehaald, na het afscheid van Oussama Darfalou en Julian von Moos. Het contract van Oussama Tannane is ontbonden. Hij dribbelt nu bij Göztepe in Turkije.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Als hij blijft: Riechedly Bazoer. De spelverdeler is voor de subtop van de buitencategorie. Hij krijgt als laatste man zelfs al mandekking van de spits van de tegenstander. Het is interessant te zien hoe hij met alle commotie omgaat. Loïs Openda is ook een blikvanger. De huurling van Club Brugge is in beeld bij de Rode Duivels. Hij ontwikkelt zich enorm in de eredivisie.

Prognose van de eindklassering: 5.