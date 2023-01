Tv-kijkers klagen steen en been over hoge camera bij Feyenoord - Ajax: ‘Lijkt wel of ik FIFA aan het spelen ben’

Davy Klaassen schaamt zich voor slechte reeks Ajax: ‘Het is alarmfase één nu’

Davy Klaassen (29) maakt morgen een dozijn Klassiekers vol. Op geen van de vorige elf clashes met de aartsrivaal zat zoveel druk als deze, weet de routinier na een half jaar vol frustraties. ,,Ik schaam me voor deze reeks. Het is alarmfase 1. We moeten Feyenoord verslaan.”

21 januari