Twee oud-internationals uit ‘klas van 2019' halen hoogste diploma

VOORBESCHOUWING Van Wonderen voelt de onrust bij GA Eagles, waar Veldmate ontbreekt tegen Helmond Sport

3 december Trainer Kees van Wonderen wil niets weten van een crisis, maar dat het onrustig is rond Go Ahead Eagles weet de trainer ook. Na de pijnlijke uitglijder tegen Jong AZ van dinsdag is een resultaat bij Helmond Sport van groot belang voor GA Eagles om de rest van de loodzware decembermaand nog enigszins met vertrouwen in te gaan.