Twee oud-internationals uit ‘klas van 2019' halen hoogste trainersdiploma

Nachtmer­rie voor PSV: Spaanse tegenstan­ders bijna garantie op teleurstel­ling

3 december PSV is met nog twee speelronden te gaan volop in de race voor een verlengd avontuur in de Europa League, maar lijkt op voorhand al in te moeten zetten op het slotduel van de groepsfase. Tegen het Spaanse Granada kan gezien het verleden namelijk de borst niet bepaald vooruit.