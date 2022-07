Twee versterkingen Fortuna, RKC wil Beugelsdijk, Raheem Sterling akkoord met Chelsea

voorbereiding GA Eagles in besloten oefenduel ruim onderuit tegen Standard Luik, proefspe­ler Nikolai afgetest

Go Ahead Eagles heeft woensdag een oefenduel achter gesloten deuren ruim verloren van het Belgische Standard Luik. In Garderen waren de Belgen met 5-1 te sterk voor de formatie van trainer René Hake. Finn Stokkers was de auteur van het enige Deventer doelpunt.

6 juli