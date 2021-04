Tweede Feyenoorder met corona: Rotterdammers missen vijf spelers tegen Fortuna

Feyenoord moet het komende zondag (12.15 uur) in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard doen zonder vijf spelers, nadat een speler positief werd getest op corona. Een tweede coronageval kwam aan het licht na de testronde van vrijdagochtend. Het is nog niet duidelijk om welke spelers het gaat.

Door Mikos Gouka



Dick Advocaat kwam met een mondkap de Kuip binnen, deed hem alleen even af tijdens de persconferentie en stapte met het kapje weer op de lift in. Sinds oktober had Feyenoord corona buiten de deur kunnen houden op trainingscomplex 1908. Maar deze week ging het alsnog fout in Rotterdam-Zuid. En dus nam Advocaat het zekere voor het onzekere, waar hij eerder het mondkapje in zijn binnenzak liet.

Twee spelers zijn inmiddels besmet, drie ploeggenoten zijn in de nabijheid van die speler geweest en worden uit voorzorg buiten de selectie gelaten. ,,En we hebben iedereen weer getest, het zou kunnen dat er zaterdagmorgen nog meer spelers zijn die we niet kunnen opstellen’’, zei Advocaat.

Volledig scherm Nicolai Jørgensen. © Pim Ras Fotografie De namen van de spelers werden niet openbaar gemaakt. Advocaat zei wel dat ze in verschillende linies spelen, soms ver uit elkaar en dat er basisspelers bij zitten. ,,Ik had liever de namen willen noemen, maar dat mag niet’’, zei Advocaat. ,,Of ik zelf bang ben? Nou, als het dichtbij komt, dan ga je er wel over nadenken. Ik heb deze week ook met mijn arm om de schouder van Sinisterra gelopen. Dat doe je toch automatisch. Laten we hopen dat er niet nog meer spelers bijkomen. Want dit is vervelend.’’



De trainer kon wel aangeven dat Nicolai Jørgensen zondag ontbreekt. De Deen is niet besmet met het virus, maar kampt met een enkelblessure. Jørgensen bracht gisteren een bezoek aan het Erasmus Medisch Centrum.

Maar los van wie er wel of niet beschikbaar zijn, Feyenoord moet zondagmiddag winnen van Fortuna Sittard om mee te blijven doen om plek vier. Tegen FC Emmen verspeelde Feyenoord voor de interlandperiode twee dure punten. Wat vooral bleef hangen was de onvrede over de tactische discipline. Advocaat sprak erover met Luis Sinisterra en gisteren ook Steven Berghuis. Advocaat vond dat ze te weinig omschakelden. ,,Sinisterra stond te diep, vervolgens stond Malacia bijna linkerspits en moest een centrale verdediger naar de backplaats’’, zei Advocaat. ,,Maar ook Berghuis moest meer doen. Dat heb ik hem ook verteld. Het ging tot december heel goed en daarna helaas minder. We zullen het op onze manier moeten doen en met z’n allen.’’

Wie er zondag keept is ook nog onduidelijk. Dat lijkt Justin Bijlow weer te worden. Maar Advocaat wacht uiteraard de ontwikkelingen af. Nick Marsman staat voor een avontuur in de MLS in Amerika. De doelman heeft een aanbod van Feyenoord liggen. ,,Er is nog niet getekend’’, zegt zaakwaarnemer Michael Jansen van Wasserman. ,,Maar Nick ziet dat avontuur wel zitten.’’

Feyenoord staat momenteel op de vijfde plaats in de eredivisie met 48 punten na 27 duels. Fortuna staat op de elfde plaats. Feyenoord gaat volgende week zondag op bezoek bij FC Utrecht. De ploeg van trainer Dick Advocaat dreigt na dit seizoen nog te moeten deelnemen aan de play-offs om Europees voetbal te halen.

Zeven spelers keerden deze week terug in Rotterdam na interlandverplichtingen met hun land: Steven Berghuis (Nederlands elftal), Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida (EK met Jong Oranje), Orkun Kökcü (Turkije), Uros Spajic (Servië) en Robert Bozenik (Slowakije). De Zuid-Amerikaanse internationals Marcos Senesi (Argentinië) en Luis Sinisterra (Colombia) bleven in Rotterdam, omdat de WK-kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika vanwege alle reisrestricties als gevolg van het coronavirus werden afgelast.

