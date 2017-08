Twente-aanvoerder niet in paniek na tweede verlies op rij

Hij ontsnapte in de slotfase aan rood, beaamde ook Stefan Thesker. Het was het enige meevallertje voor de aanvoerder van FC Twente. ,,Maar we verdienden ook niet om te winnen", oordeelde de 26-jarige verdediger na de 2-1 thuisnederlaag tegen VVV-Venlo.

FC Twente is op dezelfde manier begonnen aan de competitie als vorig seizoen: met twee nederlagen. En dat was volgens Thesker aanvankelijk niet nodig. ,,We begonnen nog goed. Na de 1-0 was er nog niks aan de hand, maar bij de 2-0 was het over", vertelde Thesker.

De Enschedese ploeg kreeg zaterdagavond ook in de slotfase geen grip op promovendus VVV. ,,Zij zakten heel ver in, daar hadden we geen oplossing voor. We hebben moeite kansen te creëren, kwamen nog wel op 1-2 en gingen vol voor de 2-2, maar dat is niet gelukt."