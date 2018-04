Twente en VVV delen de punten in kleurloze wedstrijd

Door Ferry de Goeijen



FC Twente heeft daardoor de bewogen week, met het ontslag van trainer Gertjan Verbeek, niet af te weten sluiten met een zege. Pusic, die na het ontslag van René Hake ook al even hoofdtrainer was en dat nu voor de rest van het seizoen is, stuurde een ploeg met een klassieke 4-3-3-formatie in het veld. Maar ook dat FC Twente, zonder Haris Vuckic en Oussama Assaidi, kon geen vuist vormen in Venlo.



Slaapverwekkend

De eerste helft was ronduit slaapverwekkend. De Tukkers lieten alleen in de beginfase even van zich horen, maar kwam niet tot uitgespeelde kansen. Fredrik Jensen probeerde het van afstand en het schot van Danny Holla, die de volgende wedstrijd is geschorst door een gele kaart, was te zacht.In het vervolg kwam FC Twente zelfs goed weg bij een afstandsschot van Clint Leemans en hield Joël Drommel zijn ploeg op 0-0, bij een vrije trap van diezelfde Leemans. Even later griste Drommel de bal voor de voeten van Vito van Crooy weg. FC Twente toonde zich in de slotseconden van de eerste helft nog één keer gevaarlijk. Doelman Lars Unnerstal wankelde bij een vrije trap, maar Romeo Castelen werkte weg.



Paal

Waar de eerste helft nog weinig hoopgevend was voor FC Twente, was de ploeg direct na de rust wél dichtbij de openingstreffer. Adnane Tighadouini raakte, via de handen van doelman Unnerstall, de paal. Tom Boere kreeg in de rebound een grote kans, maar schoot in het zijnet. En achttien minuten voor tijd kreeg Twente nogmaals een reuzekans. Luciano Slagveer bracht na een snelle counter Jensen in stelling, maar Unnerstall voorkwam, met een puike redding, de 0-1.In de slotfase werd het geen moment meer spannend, waardoor FC Twente met slechts een punt uit Venlo vertrok.