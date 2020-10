Twente grijpt door remise tegen Emmen naast koppositie

FC Emmen kwam in de 65ste minuut langszij. Michael de Leeuw kon de bal na een afstandsschot van Glenn Bijl in de rebound van dichtbij in het doel werken. Invaller Anco Jansen had met zijn voorbereidende actie ook een groot aandeel in de goal. De Leeuw is nu met veertien treffers clubtopscorer aller tijden van Emmen in de eredivisie.