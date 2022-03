Twente in eigen huis met moeite langs Cambuur

Feyenoor­der Orkun Kökcü voor de tweede maand op rij beste speler eredivisie

Orkun Kökcü is voor de tweede maand op rij uitgeroepen tot beste speler in de eredivisie. Net als in januari heeft de 21-jarige middenvelder van Feyenoord in februari volgens de statistieken en stemmen van voetballiefhebbers het beste gepresteerd, zo meldt de Eredivisie CV.

4 maart