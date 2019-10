Twente zonder groots te spelen simpel langs Emmen

Door Leon ten Voorde



Ruim een maand duurde het lange wachten op een driepunter, maar na een avondje glibberen en glijden op een spekgladde grasmat pakte FC Twente het houvast waar het zo naar snakte. De ruime zege op Emmen was er niet eentje uit de categorie schoonheid, het was vooral een noodzakelijke.

Ook voor de trainer. Gonzalo Garcia wilde op voorhand niets weten van paniek, maar ondanks het prediken van rust en kalmte voerde hij wel degelijk enkele opvallende veranderingen door. De keuzes van de oefenmeester waren gewaagd en niet van risico ontbloot. Zo zaten de routiniers Peet Bijen en Wout Brama op de bank, en dat gold ook voor de Japanner Keito Nakamura. Daarvoor in de plaats hadden Oriol Busquets, Lindon Selahi en Rafik Zekhnini een basisplaats. Het passeren van Brama en Nakamura zat er na vorige week aan te komen, de grootste surprise was het slachtofferen van Bijen ten faveure van Busquets. De Spaanse huurling stond onlangs in het oefenduel met Vfl Osnabrück een keer eerder in het hart van de defensie, maar dat werd geen onverdeeld succes. Dat weerhield Garcia er niet van hem op de avond van de grote renovatie op te stellen. Busquets deed het tegen Emmen niet onverdienstelijk. De andere ‘nieuwkomer’ Selahi was de beste speler van Twente.

Twente-trainer Gonzalo Garcia. © ANP Sport

Fortuin

Garcia stak zijn nek uit, of moet je stellen dat hij met vuur speelde? Als je dit soort veranderingen doorvoert, moet je als trainer het geluk hebben dat je wordt gesteund door het resultaat. Dat fortuin had Garcia vanavond. Vooral de keus voor Zekhnini pakte goed uit, want de flegmatieke Noor die de laatste weken niet eens meer mocht invallen, was met twee assists in de eerste helft van grote waarde.

Haris Vuckic wordt gefeliciteerd door Rafik Zekhnini. © BSR Agency

Merkwaardig

Haalde Garcia dan ook zijn gelijk? Winnaars hebben altijd het meeste recht van spreken en tegen Emmen telde maar een ding: de overwinning. Aan de andere kant kon ook niemand zijn ogen sluiten voor het niveau dat FC Twente voor rust etaleerde. FC Twente-Emmen was een merkwaardige wedstrijd, omdat de thuisploeg er aanvankelijk niets van bakte, maar wel een riante voorsprong koesterde. Het was geen toeval dat de eerste twee treffers niet via prachtige combinaties tot stand kwamen, maar op een nogal curieuze wijze werden ingeleid. Nadat Emmen in de 25ste minuut de bal na een vrij trap niet weg kreeg volgde er wat gefrommel over en weer, waarna Haris Vuckic in balbezit kwam en opeens fraai uithaalde. Het was een glinstering in het duister.

De tweede treffer een paar minuten later was bijna net zo eigenaardig. Omdat de half struikelende Zekhnini ongehinderd mocht doorgaan verscheen Vuckic tot zijn eigen verbazing alleen voor doelman Dennis Telgenkamp. Ook de spits gleed uit , maar de topscorer kon de bal tijdens zijn val nog net een laatste zetje geven.

© ANP Sport

Fatsoenlijke aanval

En zo stond het na een half uur, waarin Emmen beter speelde en Twente maar wat aan rommelde, zomaar 2-0 voor de Tukkers. Het moest blijkbaar zo zijn dat zo’n beetje de enige fatsoenlijke aanval voor rust ook meteen succes opleverde. Javier Espinosa gaf een fijn steekpassje op Zekhnini. Die kapte een tegenstander uit en leverde vervolgens een panklare assist af bij Lindon Selahi: 3-0. Meteen na rust deed invaller Keziah Veendorp wat terug namens Emmen (3-1), maar het opgeleefde Twente had zich inmiddels vastgebeten in het duel en liet het niet verder aanbranden. Sterker nog: vlak voor tijd stiftte Aitor nog een strafschop in het doel, waardoor de eerste zege sinds 15 september een royale omlijsting kreeg: 4-1.

© ANP Sport

© ANP Sport