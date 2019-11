UEFA klaagt KNVB aan door herhalingen op grote scherm

Deze videoherhaling was op basis van de veiligheidsreglementen niet toegestaan, stelt de UEFA. De tuchtcommissie van de UEFA behandelt de zaak tegen de KNVB op 12 december.



Het is nog niet duidelijk om welke videoherhaling het gaat. ,,Wij zijn ook benieuwd, maar wij hebben nog niets van de UEFA gehoord", laat een woordvoerder van de KNVB desgevraagd weten. ,,We kunnen er dus nog niks over zeggen. Het enige wat we laten zien op het videoscherm zijn de doelpunten van Oranje."