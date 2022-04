UEFA nomineert Feyenoord-spits Cyriel Dessers voor twee prijzen

Dessers heeft concurrentie van onder anderen Nicolò Zaniolo. De 22-jarige Italiaan blonk uit bij AS Roma in de return tegen Bodø/Glimt. Zaniolo maakte een hattrick in het Stadio Olimpico (4-0) en is net als Dessers genomineerd voor beide prijzen van de UEFA.

PSV-spits Eran Zahavi dingt met zijn goal tegen Leicester City mee naar het doelpunt van de week. PSV ging in de slotfase met 2-1 onderuit en werd daardoor uitgeschakeld in de kwartfinales. James Maddison, die de gelijkmaker binnenschoot namens Leicester, is ook genomineerd voor beide verkiezingen. De vierde kandidaat voor de speler van de week is Dimitri Payet van Olympique Marseille, de tegenstander van Feyenoord in de halve finales.