UEFA straft Feyenoord zwaar voor wangedrag fans tegen Lazio en Sturm Graz

Feyenoord verslaat Excelsior overtui­gend en gaat als 'winterkam­pi­oen' het WK in

De weg naar de finish is nog heel lang (twintig wedstrijden), maar Feyenoord is de komende maand wel koploper in de eredivisie. Na het geklungel van Ajax en PSV hebben de Rotterdammers na de 5-1 winst tegen Excelsior een gaatje geslagen.

13 november