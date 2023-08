Uitblinkende Johan Bakayoko vertrekt deze zomer niet uit Eindhoven: ‘Natuurlijk blijf ik bij PSV’

Johan Bakayoko is blij met Peter Bosz bij PSV. De buitenspeler is in vorm en heeft het goed naar zijn zin in Eindhoven. Een vertrek naar het buitenland deze zomer is absoluut niet aan de orde, want Bakayoko blijft maar wat graag bij PSV, waar hij zich in rap tempo ontwikkeld.