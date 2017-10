Uitblinker Assaidi wil door met Pusic: 'Maar ben geen Van Halst'

De clubleiding startte kort na de breuk met Hake al de gesprekken met Gertjan Verbeek. ,,Ik weet niet wie er gaat komen, ik heb daar niets van meegekregen'', zei Assaidi. ,,We kunnen goed werken met deze staf. Daar hoort Pusic bij. Ik hoop dat hij een kans krijgt.''



De tijdelijke hoofdtrainer was op zijn beurt ook lovend over Assaidi. ,,We hebben hem gedurende een lange periode fysiek moeten opbouwen. Je ziet nu hoe goed hij is als hij fit is. Oussama is een geweldenaar. Als liefhebber sta je op de banken voor zo'n speler.''



Pusic hoorde de fans van FC Twente meermaals de naam van Hake scanderen. ,,Heel mooi, dat zegt ook veel over onze supporters. René heeft dit ook echt verdiend. Dit was voor hem een geweldig afscheid.''