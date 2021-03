Uitblinker Gakpo loodst Jong Oranje naar kwartfinales EK: ‘Prachtige teamprestatie’

Jong Oranje speelt in de kwartfinales van het Europees kampioenschap tegen Denemarken, Frankrijk of Rusland. De tegenstander voor het elftal van Van de Looi is morgenavond bekend. Jong Oranje eindigde als eerste in groep A en Duitsland als tweede. Nederland neemt het maandag 31 mei in Boedapest op tegen de nummer 2 uit groep C. Denemarken leidt na twee speelronden in die poule met 6 punten. Frankrijk en Rusland hebben allebei 3 punten en IJsland is puntloos. Woensdag speelt IJsland in de laatste ronde tegen Frankrijk en Denemarken neemt het op tegen Rusland.



Het EK is vanwege de veranderde speelkalender (vanwege het coronavirus) opgedeeld in twee delen. De kwartfinales, halve finales en finale zijn in de periode van 31 mei tot en met 6 juni.