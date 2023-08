Uitblinker Koki Saito schiet Sparta Rotterdam naar klinkende zege op Heerenveen

Na een gemankeerd eredivisieweekend met slechts vijf wedstrijden is Sparta koploper van de competitie. Het seizoen van de Spangenaren toont vooralsnog volop gelijkenissen met het afgelopen stuntjaar, zo bleek weer in Heerenveen waar met 1-3 werd gewonnen. En wat een genot is het voor de club dat Koki Saito nog minimaal een jaar Spartaan is.

Na twee doelpunten en een wissel vlak voor tijd deed Koki Saito wat we al zo vaak zagen: even buigen naar het veld en dan met een grote glimlach naar de bank. De Japanner was de grote, kleine man bij Sparta, dat na de zege op Heerenveen op zeven punten staat, na eerder een zege op PEC (1-2) en een gelijkspel tegen Feyenoord (2-2).

Heerenveen was tot vandaag nog foutloos in de eredivisie en dat straalde ze ook uit in de eerste tien minuten, toen de paal en (meermalen) Nick Olij er ternauwernood voor zorgden dat de thuisploeg geen vroege voorsprong te pakken kreeg. De voorsprong die Sparta na ruim een halfuur greep, was op dat moment dus bepaald niet verdiend. Koki Saito – die later zou uitgroeien tot de uitblinker – schoot op de vuisten van Andries Noppert, waarna Tobias Lauritsen op de goede plek stond voor de rebound. De Noor stond vandaag weer in de spits, nadat hij tegen Feyenoord niet helemaal fit was en zijn vervanger Charles-Andreas Brym de hoofdrol greep met twee doelpunten. Brym zat vandaag ‘gewoon’ weer op de bank en viel een paar minuten voor tijd pas in.

In de twintig minuten na rust maakte een dominant Sparta, op een manier die we vorig seizoen zo vaak zagen, het verschil. Noppert hielp de Rotterdammers naar een grotere voorsprong toen hij niet vrijuit ging bij een schot van Arno Verschueren. De rebound was voor Saito, die (logischerwijs, gezien zijn lengte) zijn eerste kopdoelpunt in de eredivisie maakte.

Diezelfde Saito kroonde zich tot man van de wedstrijd door nog geen tien minuten later na een goede actie van afstand raak te schieten in de korte hoek, met een kracht en precisie waar zelfs de lange Noppert niet tegenop gewassen was. Dat was de 22-jarige Saito nog niet eerder gelukt: twee keer scoren in een eredivisieduel. De Japanner was vorig seizoen in de tweede seizoenshelft al de grote smaakmaker bij Sparta en lijkt die lijn moeiteloos door te trekken. Spartanen hoeven bij Saito ook niet te vrezen voor een vertrek in de laatste week dat de transfermarkt open is, want hij is dit jaar opnieuw gehuurd van de City Football Group.

Het gefluit op de tribunes na de twee treffers van Saito werd beantwoord met een rake kopbal van aanvoerder Pavel Bochniewicz van Heerenveen, die zijn ploeg zo’n twintig minuten voor tijd nog enigszins geloof gaf in een resultaat. Maar de schade die Lauritsen, Saito en hun teamgenoten tegen die tijd al hadden aangericht, was te groot. Sparta kreeg kansen op 1-4 en Thom Haye pakte nog een rode kaart na een grove charge op Brym. Het maakte het Rotterdamse feestje er niet minder op. Sparta gaat vrolijk door waar het vorig seizoen gebleven was en mag zich zelfs even koploper van de competitie noemen, aan de hand van een opnieuw dartelende Saito.

bekijk belangrijke updates Afgelopen! Heerenveen won geen van zijn laastste 6 eredivisieduels tegen Sparta. Dit is voor de Friezen de langste serie zonder zege op de Spartanen in de eredivisie. Rode kaart voor Thom Haye Harde overtreding op Brym, dus Haye mag direct vertrekken. Arno Verschueren wordt vervangen door Pelle Clement Ion Nicolaescu wordt vervangen door Melle Joop Witteveen Tobias Lauritsen wordt vervangen door Charles-Andreas Brym Koki Saito wordt vervangen door Camiel Neghli Jonathan de Guzman wordt vervangen door Jeremy van Mullem Ché Nunnely wordt vervangen door Daniel Karlsbakk Hussein Ali wordt vervangen door Denzel Hall 1-3 GOAL van Pawel Bochniewicz! Heerenveen doet wat terug! Bochniewicz scoort voor de derde thuiswedstrijd op rij. Wordt het nog spannend in Friesland? Simon Olsson wordt vervangen door Luuk Brouwers 0-3 GOAL van Koki Saito! Daar is toch de derde! Saito haalt maar eens uit van een metertje of 20. Noppert heeft slecht zicht op de bal en komt te laat in de korte hoek. Oh Verschueren! Hij heeft de 0-3 op zijn schoen omdat Noppert uit zijn doel is na een inzet van Lauritsen. Maar de middenvelder mikt een halve meter naast de paal. 0-2 GOAL van Koki Saito! Noppert laat een lastig schot door zijn handen glippen, waardoor de kleine Saito raak kan koppen. 0-2 voor de Rotterdammers, die nu virtueel koploper zijn. Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft Net als in de voorgaande 3 eredivisiewedstrijden van Sparta staat de club 1-0 voor bij rust. © Pro Shots / Paul Meima 0-1 GOAL van Tobias Lauritsen! Heerenveen is sterker in de eerste helft, maar Sparta scoort! Een inzet van Saito wordt nog gekeerd door Noppert, maar de lange Fries heeft geen antwoord op de rebound van Lauritsen. En daar komt een leuk recordje bij: Lauritsen is de eerste speler met een eredivisiedoelpunt in drie opeenvolgende uitduels van Sparta sinds Jeffrey Vlug in november-december 2006 (ook een reeks van 3). Olij redt Sparta! In een vermakelijke openingsfase schiet Heerenveen drie keer op doel binnen een minuut. Twee keer redt Olij knap, één keer staat de paal in de weg. Eerste helft afgetrapt De opstelling van Sparta De opstelling ⚔️ — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) August 27, 2023 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

