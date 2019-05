Uitblinker Ødegaard: We vechten voor elkaar, tot de laatste minuut

Martin Ødegaard speelde in de finale van de play-offs tegen FC Groningen (3-1, 4-2 over twee wedstrijden) misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen. ,,Ik wilde me revancheren voor mijn slechte wedstrijd een paar dagen geleden.

,,Ik denk dat het hele team fenomenaal was vandaag‘’, begint de Noor voor de camera's van FOX Sports. ,,Zeker na de laatste wedstrijd waren we erg gretig om terug te slaan. We hebben veel zieken en geblesseerden, maar je zag de teamgeest gewoon. Het is geweldig om voor zo'n team te spelen.‘’

,,Ook voor mij was het een goede wedstrijd. Ik scoorde één keer en had twee assists, dus natuurlijk ben ik blij. Ook ik wilde me revancheren voor mijn slechte wedstrijd een paar dagen geleden. We vechten voor elkaar, we rennen voor elkaar, tot aan de laatste minuut. Het kwam vandaag allemaal aan op passie en teamgeest.‘’